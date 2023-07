João Guilherme cobra Zé Felipe após treta de Virginia Fonseca e Paola Carosella

Ator relembra rap que o irmão fez para defender a influenciadora de Evaristo Costa, e cobra do cantor uma nova música para rebater possíveis críticas de Carosella; confira

Nesta sexta-feira, dia 14, a cozinheira Paola Carosella foi a um podcast e criticou alguns conteúdos de influenciadores atuais, sem citar nomes. Porém, a web interpretou como uma indireta para Virginia Fonseca, uma das influencers com mais seguidores do país.

O ator João Guilherme não perdeu a oportunidade de brincar e postou em suas redes sociais um print cobrando seu irmão, o cantor Zé Felipe, uma nova música para defender a esposa.

> Babá das filhas de Virgínia defende influencer após polêmicas com o Jornalista Evaristo; CONFIRA

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O print postado em seu Twitter, João Guilherme manda as seguintes mensagens para o irmão: “Mano, cadê o rap da Paola? Vai deixar barato? O bagulho é louco mano. Manda guia.”

A cobrança de uma nova produção está relacionada com a crítica de maternidade que Fonseca sofreu do jornalista Evaristo Costa. Na época, Zé Felipe lançou um rap defendendo a esposa, pedindo respeito a sua família. A música logo virou meme nas redes sociais.

Treta entre Virginia Fonseca e Paola Carosella

A cozinheira e apresentadora argentina Paola Carosella participou do podcast “Podpah” nesta sexta-feira, 14, e deu sua opinião sobre o conteúdo e a “falsa” vida que os influenciadores pregam nas redes sociais.

“Tem muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso”, refletiu Carosella sobre a imagem que os influencers transmitem para os seguidores.

“Tem criadoras de conteúdo ou influencers que têm 42 milhões de seguidores e só postam fotos de bunda. Hoje conheci uma, que parece que inventou uma base que cai”, completou a cozinheira.

> Virginia REBATE crítica de Paola Carossela: 'Sei que cheguei muito longe e isso assusta'

As falas geraram alvoroço na web, pois muitos associaram como uma indireta para Virgínia Fonseca, e a dona da empresa We Pink rebateu.

“Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre (cozinhar). Mas, enfim, faz parte. Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia o meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque Deus permitiu. E toda honra e glória a Ele sempre”, escreveu a influenciadora no seu perfil do Threads.