Ariana Grande está se divorciando do marido, afirma site

A cantora Ariana Grande está se separando do marido, o agente imobiliário Dalton Gomez. A informação foi confirmada pelo site estadunidense TMZ, que divulgou que o ex-casal está em processo de divórcio desde o mês de janeiro.

De acordo com o portal, Ariana e Dalton tentaram uma reconciliação há dois meses, mas sem sucesso. O relacionamento entre a artista e o agente foi anunciado em meados de 2020. Em dezembro de 2021 eles se casaram.

No último domingo, 16, Ariana Grande marcou presença no torneio de tênis de Wimbledon, em Londres, juntamente com outras celebridades, como Andrew Garfield, Tom Hiddleston, Kim Woobin, Angelababy e Brad Pitt.

Na ocasião, a futura intérprete de Glinda, no filme “Wicked” - previsto para lançar em dezembro de 2024 - estava sem aliança.



