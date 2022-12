Ariana Grande tem a maior canção natalina do século com "Santa Tell Me"

No dia 24 de dezembro, "Santa Tell Me" de Ariana Grande conquistou o sexto lugar no ranking global do Spotify

A cantora Mariah Carey é considerada a rainha do Natal com a música "All I Want For Christmas Is You", lançada em 1994. Mas falando de século XXI, Ariana Grande é a responsável pelo maior sucesso musical natalino lançado neste período: "Santa Tell Me".

A faixa foi lançada em 2014 e alcançou em 2022 um bilhão de streams combinados, no Spotify e YouTube. No dia 24 de dezembro, "Santa Tell Me" ficou em sexto lugar no ranking global da plataforma, com mais de 786 milhões de reproduções. Já Mariah Carey conquistou o primeiro lugar com "All I Want For Christmas Is You". No YouTube, o clipe de "Santa Tell Me" já acumula mais de 272 milhões de visualizações.

A relação de Ariana com músicas natalinas é antiga. No início da carreira, chegou a gravar um cover de "All I Want For Christmas Is You", até que em 13 de dezembro de 2013 lançou seu primeiro EP natalino, "Christmas Kisses", reunindo clássicos do período e canções originais. O projeto inclui as faixas "Last Christmas", "Love Is Everything", "Snow in California" e "Santa Baby".

Em 2014, Ariana anunciou que lançaria uma edição especial do EP, incluindo a faixa "Santa Tell Me". No ano seguinte, lançou o EP "Christmas & Chill", contendo seis faixas originais. Em 2020, a cantora participou do remix da canção de natal "Oh Santa!", de Mariah Carey. Jennifer Hudson também participou da colaboração.

Em 2021, Ariana se juntou a Kelly Clarkson para lançar a faixa "Santa, Can't You Hear Me", que faz parte do álbum "When Christmas Comes Around..." de Clarkson. No mesmo ano, fez parte da música "It Was A…(Masked Christmas)" de Jimmy Fallon e Megan Thee Stallion.

