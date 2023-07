Artigo: O Deep Fake de Elis Regina e as implicações da IA

por Head de educação corporativa da Moldsoft Academy



O deep fake que conjurou a imagem de Elis Regina para estrelar um comercial da Volkswagen tem dividido opiniões. Muitos se emocionaram e exaltaram a façanha da inteligência artificial ali utilizada, outros condenaram a campanha e alertaram sobre os perigos relacionados a esse tipo de avanço tecnológico.

Ambas as posições identificam fatos inegáveis: a IA tem feitos progressos assombrosos. Assistentes de produção de texto, como o ChatGPT da OpenAI e o Bing, da Microsoft, já se tornaram parte do cotidiano de muitas pessoas, otimizando tarefas que poderiam ser muito mais demoradas ou realizadas com menos eficiência. Outras ferramentas criadas com IA têm contribuído significativamente para o progresso da ciência.

Por meio delas, os pesquisadores podem concluir, com impressionante agilidade, revisões sistemáticas de literatura muito mais abrangentes que as que poderiam fazer manualmente. Há aplicações que permitem, por exemplo, identificar com mais facilidade substâncias que podem atuar como antibióticos. Outra, ainda, chamada de Earth-2, consiste em um modelo digital do nosso planeta como um todo, a partir do qual é possível realizar previsões mais rigorosas de eventos climáticos.

Os avanços tecnológicos, contudo, trazem consigo suas contrapartes negativas. O uso de assistentes de produção de texto tem gerado problemas éticos, relacionados, por exemplo, aos direitos autorais das fontes utilizadas para alimentar os algoritmos e à reprodução de estereótipos raciais e de gênero. A prática de deep fake, por sua vez, está, desde os seus primórdios, associada a práticas criminosas. O termo começou a ser utilizado em 2017, a partir do nome de um perfil do Reddit que publicava vídeos pornográficos de pessoas famosas que, obviamente, não haviam autorizado o uso de suas imagens para esse fim.

À medida que as ferramentas utilizadas para construção de vídeos falsos se tornar mais acessível, a tendência é que esse tipo de abuso se torne cada vez mais frequente, tornando ainda mais problemático o papel das redes sociais como mecanismos difusores de desinformação.



Queiramos ou não, a inteligência artificial está mudando nosso mundo. Já não é mais possível viver como nossos pais. É preciso reconhecer que o novo sempre vem e atentar cuidadosamente tanto ao que ele traz de bom como aos danos que pode causar.