Ana Maria Braga surge com namorado em festa de São João em SP

Bem reservada com a vida pessoal, a apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos de idade, apareceu ao lado do namorado pela primeira vez em uma festa promovida por ela, no interior de São Paulo.

A apresentadora do “Mais Você” foi flagrada junto com o jornalista Fábio Arruda durante o evento junino, que aconteceu no último sábado, 1º de julho.

Ana Maria Braga apareceu com o namorado durante festa de São João; relacionamento da apresentadora do "Mais Você" é discreto Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em um vídeo, Fábio aparece ao lado da jornalista, enquanto na segunda gravação, o namorado já está com a caipirinha em mãos, dançando com a comandante do programa matinal da TV Globo.

A apresentadora chegou a publicar fotos ao lado do namorado durante as férias com a família na África do Sul, em janeiro deste ano. No entanto, não expôs a relação e nem publicou nenhuma foto romântica ao lado do amado.

Desde então, Ana Maria Braga mantém o relacionamento longe dos holofotes. O casal está junto desde meados de abril de 2022.



