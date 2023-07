Neymar é vaiado pelo público durante show de Thiaguinho

O jogador Neymar foi filmado brigando com um homem e foi vaiado pelo público durante o show do músico Thiaguinho em um evento em Niterói, no Rio de Janeiro, realizado no domingo, 2.

Em vídeo publicado no Twitter, o jogador da Seleção Brasileira se aproxima do cantor e é vaiado por pessoas próximas ao palco.

A situação aconteceu na área de convidados do evento Tardezinha, comandado por Thiaguinho, amigo do futebolista. Já a briga entre Neymar e um homem não identificado terminou com o jogador sendo contido por seguranças da casa de show.

Um outro vídeo mostra Neymar segurando o rapaz pelo pescoço e falando algo em seu ouvido e sendo contido em seguida.



Veja: Neymar é convidado a subir ao palco e é vaiado no Tardezinha do Thiaguinho pic.twitter.com/RKy1tKG5XB — Mariana Morais (@moraismarianam) July 3, 2023

