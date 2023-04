Maiara, da dupla com Maraisa, termina com Fernando pela 12ª vez

Maiara e Fernando Zor terminaram o namoro pela 12ª vez. Desde 2019, o ex-casal vive idas e vindas no relacionamento. Eles reataram o relacionamento no início de março, mas não estão mais juntos.

A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira. De acordo com as fontes da jornalista, ele estão separados há um mês.

Apesar do término, a colunista diz que Maiara apoiou a internação de Fernando para tratar o vício em Zolpidem. O cantor revelou a condição no último fim de semana no programa "É de Casa" da TV Globo.

“Usava uns 15 comprimidos por dia. Durante o dia, às vezes, estava angustiado e tomava o remédio para relaxar”, afirmou o sertanejo na ocasião.

