Paula Fernandes quer reencontrar Taylor Swift em turnê no Brasil

Após mais de dez anos da parceria com Taylor Swift, a cantora Paula Fernandes relembra um jantar que teve com a artista e diz que quando ela voltar ao Brasil quer colocar “o papo em dia”.

“Ela foi simpática e gentil. Me mostrou coisas importantes pra ela, como os gatos que ela tem, no celular, e escolhemos quase o mesmo prato para o jantar, sem combinar. Acho um fenômeno, gosto de todas as canções dela. Adoraria poder estar com ela novamente, cantando e botando o papo em dia”, revelou Paula Fernandes.

Em 2012, as duas dividiram palco em um show particular no Citibank Hall, do Rio de Janeiro. Na ocasião, as duas cantaram a música “Long Live”, música de 2010 que ganhou remix ao lado de Paula, com versos também em português. A cantora brasileira disse ter boas lembranças do dia e que sentiu “o nervosismo natural de estar ao lado de uma artista internacional, mas também a realização, por ter sido convidada por ela para fazer a versão da música em português e cantá-la ao seu lado”.

Taylor Swift estará de volta ao Brasil com a turnê “Eras Tour” em novembro, com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na turnê, Taylor canta duas canções surpresa em cada data. A expectativa é de que, no Brasil, uma delas seja “Long Live”.

Acidente de Paula Fernandes

A cantora de sertanejo lançou em abril um álbum de estúdio intitulado “11:11”. A sensação de “renascimento” é um marco na nova fase da artista. Em agosto do ano passado, Paula sofreu um grave acidente de carro um dia antes de seu aniversário, 28, no interior de São Paulo.

“Eu renasci e hoje tenho a oportunidade de viver a vida intensamente, sem me apegar a coisas sem importância. Tirei uma lição do acidente: não somos nada neste mundo, a vida é um sopro. Continuo dirigindo porque amo. Mas, se eu era cuidadosa, hoje sou ainda mais”, confessa.

