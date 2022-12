Paula Fernandes sobre fama de antipática: "É muito fácil julgar"

A cantora Paula Fernandes, 38, foi entrevistada no programa “Conversa com Bial” neste sábado, 10, e lamentou a "fama" de antipática que possui. Além disso, a artista afirmou que é brava por autodefesa, visto que é tímida e introspectiva.

Na entrevista, Paula falou sobre pessoas estranham que a consideram íntima por ser famosa e a rejeitam quando não supre as expectativas. "Na verdade, as pessoas me olham como íntimas e eu não as conheço. Eu confesso que é bem difícil, principalmente no início, porque tudo acontece de forma avassaladora", afirmou a cantora sobre o começo de sua carreira.

"Fico triste de ser antipatizada, de ser chamada de distante. Não era intocável, eu era sem tempo. Até aproveito esse momento para pedir perdão a quem não pude atender, porque era humanamente impossível”, destacou em sequência.

Ainda sobre a fama de antipática, a artista disse a Pedro Bial que o mundo “é feito de juízes” e, por isso, está na posição de ser julgada. Devido a intimidade criada pelos fãs, ela conta que foi necessário “aprender a se defender da melhor forma possível”.

Paula Fernandes finaliza falando que aprendeu a se defender da forma que pode, pois, assim como toda mulher e artista na cidade, sofre problemas com assédio. “Sou tímida, introspectiva, discreta, Juma. Hoje mais mansa", conclui.

