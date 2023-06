Neymar e Bruna Biancardi revelam que estão a espera de uma menina

Neste sábado, 24 de junho, aconteceu o chá revelação do bebê de Bruna Biancardi e Neymar. O casal revelou que estão a espera de uma menina. O evento aconteceu dias depois do jogador de futebol assumir publicamente que traiu a namorada.

De acordo com publicações dos convidados, o evento aconteceu no Portobello Resort & Safári, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e contou com uma estrutura luxuosa. Vídeos e fotos foram compartilhados no Instagram de Bruna.

Desde que Neymar assumiu trair a namorada, Bruna não se pronunciou, mas ameaçou processar um jornalista que afirmou que a influenciadora tinha um acordo em que o atleta podia traí-la dentro do relacionamento. Durante o chá revelação, a influenciadora apareceu de mãos dadas com o jogador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O casal também esteve junto na 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, realizada na última quinta-feira, 22, em São Paulo. De acordo com o jornal Extra, o jogador foi orientado a assumir a traição para não prejudicar o evento, que arrecadou R$ 9 milhões.

Sobre o assunto Neymar arrecada cerca de R$ 9 milhões com leilão beneficente

Pai de Neymar recebe voz de prisão após bater boca com fiscais ambientais na casa do atleta

Após traição, Neymar realiza leilão beneficente com famosos

Neymar assume traição e pede perdão à mãe do futuro filho: ‘Errei’

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui