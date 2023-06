Pai de Neymar recebe voz de prisão após bater boca com fiscais ambientais na casa do atleta

Neymar da Silva Santos, pai do jogador de futebol Neymar Jr, rebeceu voz de prisão nesta quinta-feira, 22, por discutir com a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, durante uma fiscalização a uma obra realizada na casa do futebolista no Condomínio Aero Rural, localizado na cidade fluminense. Agentes da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Civil também estavam presentes ao local.

De acordo com o portal Estadão, chefe da pasta e fiscais ambientais foram até o endereço vinculado ao atleta após o início da construção de um lago artificial na casa — o jogador brasileiro não teria apresentado as licenças necessárias para a realização da intervenção na área.

Para a efetivação das obras, ainda foi observado, nos arredores do empreendimento, desmatamento de vegetação e movimentação de rochas sem autorização prévia.

Ao ser informado que a casa seria embargada, Neymar da Silva começou a bater boca com Shayenne e com os agentes. Quando questionado acerca dos documentos referentes à obra, o pai do jogador mostrou-se irritado com a situação — após a discussão, ele recebeu voz de prisão da secretária.