Após traição, Neymar realiza leilão beneficente com famosos

A 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr acontece nesta quinta-feira, 22 de junho, em São Paulo

Após assumir que traiu a namorada Bruna Biancardi, o jogador Neymar realiza leilão beneficente nesta quinta-feira, 22, em São Paulo. O evento contará com a presença de diversas celebridades, como a atriz Deborah Secco, o cantor Seu Jorge, a influenciadora Virginia Fonseca e o humorista cearense Tom Cavalcante.

De acordo com o jornal Extra, o jogador foi orientado a assumir a traição para não prejudicar a 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. "Toda imprensa foi chamada para o leilão e Neymar sabia que seria confrontado sobre o assunto. Além disso, seria melhor para sua imagem admitir publicamente que errou", disse uma fonte ligada ao jogador.

O evento contará com a presença de 900 convidados, incluindo atletas, celebridades, influenciadores e empresários. Michel Teló, Thais Fersoza, Luciana Gimenez, Patricia Abravanel, Patricia Poeta, Poliana Rocha, Rafaella Santos, Celso Portiolli, Munhoz & Mariano e Rodrygo Goes estão confirmados no Leilão. O dinheiro arrecadado será destinado para atividades socioeducativas do Instituto Projeto Neymar Jr.

Nos bastidores, ainda não se sabe se a namorada de Neymar comparecerá ao evento. Até o momento, Bruna Biancardi não comentou sobre a traição do namorado, mas ameaçou processar um jornalista que afirmou que a influenciadora tinha um acordo em que o atleta podia traí-la dentro do relacionamento.

O evento será transmitido pela Band e pela CazéTV a partir das 19h30min.



