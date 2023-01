Gerard Piqué chega em Twingo em reunião da "KIngs League"

Ex de Shakira rebate letra de música com bom humor ao aparecer dirigindo carro referenciado na música de sucesso

O embate entre a cantora Shakira e Gerard Piqué continua se desdobrando. No domingo, 15 de janeiro, o futebolista surgiu dirigindo o carro Twingo no evento da “KIngs League”, no qual é embaixador, e no que aparenta ser uma devolutiva para a música recentemente lançada pela ex-mulher.

Na trilha intitulada "Bzrp Music Sessions #53" a colombiana faz referência ao carro, ao dizer que Piqué trocou uma Ferrari por um Twingo.

A música, que tem 113 milhões de visualizações até o fechamento desta matéria, faz claras alusões ao caso do ex-jogador com Clara Chia, que levou a separação do famoso casal hispanico.

Entenda a situação

Separados desde junho de 2022, devido a uma traição do espanhol, a história entre os dois continua repercutindo sete meses depois. Como é o caso da música de Shakira em parceria com o DJ e produtor Bizarrap, que bateu o recorde de música espanhola que mais rápido atingiu 100 milhões de visualizações.



