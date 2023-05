Neymar e Bruna Biancardi planejaram gravidez após término em 2022

Bruna Biancardi e Neymar estão esperando primeiro filho; a influenciadora contou que já escolheram os possíveis nomes do bebê

A influenciadora Bruna Biancardi, namorada do jogador Neymar, revelou que a primeira gravidez do casal foi planejada. Segundo a famosa, em conversa com os fãs no Instagram, os dois chegaram a fazer diversos exames.

No bate-papo, que aconteceu na última segunda-feira, 8, Bruna contou que tem ovário policístico e, por isso, ficou com medo de ter alguma dificuldade para engravidar, mas acabou descobrindo que foi mais fácil do que imaginava.

No primeiro mês tentando, a influenciadora conseguiu engravidar e a emoção tomou conta da família. Sobre o nome para o bebê, a namorada do jogador contou que ainda estão procurando. “Temos duas opções de nomes para meninos e duas para meninas, mas ainda não amamos totalmente. Acho que ainda não encontramos 'o' nome", contou a modelo no Story.

Os dois anunciaram a chegada do primeiro filho no dia 18 de abril, em publicação nas redes sociais. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", escreveu Bruna na postagem.



