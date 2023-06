Mário Frias processa Samara Felippo por emoji de palhaço e jumento

O deputado estadual Mário Frias (PL-SP) entrou com um processo por danos morais contra Samara Felippo. A situação iniciou na última semana, após a atriz publicar no Story do seu Instagram fotos antigas do elenco de Malhação - no qual fez parte junto com o deputado no ano 2000 - e cobrir o rosto de Mário com emojis de cocô, jumento e palhaço.

Em uma das publicações, Samara escreveu: “Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio… Acho que ofendi os palhaços!”. O deputado alega perseguição e exige indenização de R$20 mil por danos morais e que a atriz não o mencione mais nas redes sociais.

Samara Felippo cobre rosto de Mário Frias em fotos antigas e deputado processa atriz por danos morais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

“A agressão extrapolou completamente o debate político e ideológico, tratando-se de uma patente ofensa pessoal, gratuita, eivada de preconceito, por conta do cargo de deputado federal, e de suas opiniões políticas e sociais”, declarou o deputado na ação.

Segundo informações do portal Splash, Cláudia Guimarães dos Santos, juíza da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, negou a liminar de urgência solicitada por Mário Frias, alegando que “as postagens de Samara Felippo foram feitas no Story e sumiram após 24 horas”.



