Ex-marido de Simaria desmente ter roubado R$5 milhões da cantora

Vincent Escrig, ex-marido de Simaria Mendes, se pronunciou pela primeira vez após ser acusado de roubar R$5 milhões da cantora. Durante entrevista ao jornalista Léo Dias, divulgada nesta quinta-feira, 1º, o empresário espanhol desmentiu as acusações feitas pela artista após o divórcio.

Com a separação ocorrida em 2021, o empresário retornou para Valência, na Espanha, e revelou ter sido obrigado a deixar a residência que dividia com a então esposa no Brasil. "Eu não tive escolha. Eu fui forçado a sair de casa. Não foi minha escolha, pelo contrário”, contou.

Em dezembro de 2022, Simaria acusou Vincent de ter desviado o valor de R$5 milhões de uma conta conjunta do casal. Com o processo de divórcio e da guarda dos dois filhos do casal, o empresário conta que na época enfrentou problemas econômicos, mas negou ter “roubado” dinheiro de Simaria.

“R$ 5 milhões que eu nunca tive. Nunca assessorei a Simaria com essa quantidade. O valor que colocamos na partilha é de R$ 2,5 milhões. Não tem nada a ver! Ela não falou que era uma excelente empresária? Você acha que uma pessoa desse perfil seria enganada?”, argumentou.

