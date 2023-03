Simaria é criticada por agredir Fábio Porchat durante programa

A cantora sertaneja Simaria, que segue carreira solo após deixar a dupla com a irmã Simone, deu o que falar após sua participação no programa "Que História É Essa, Porchat?", do canal GNT, nesta terça-feira, 13. A artista foi criticada na web após uma suposta agressão ao comediante Fábio Porchat e por puxar o braço da atriz Fernanda Paes Leme.

Na ocasião, Simaria encenou a visita que fez a um benzedeiro e acabou dando um soco no apresentador. Os convidados que estavam no momento se mobilizam para ajudar Porchat. Em outro momento, ao contar uma história, ela cutuca o braço de Fê Paes Leme e tem uma crise de risos, enquanto puxa o braço da apresentadora, que fica sem graça.

A postura da artista rendeu críticas nas redes sociais. "A Simaria precisa de ajuda gente. Toda vez que essa mulher aparece na TV é fazendo algo inconveniente", opinou um internauta, identificado como Fred Batista, no Twitter. Também na web, houve quem a defendesse.

"Existem artistas no Brasil que já iniciam a carreira sendo odiados, foi assim com Claudia Leitte, foi assim com Simaria (que já era odiada desde que era dupla Simone)", argumentou o usuário do Twiter, João Pedro.

