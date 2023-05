Participação de Simone Mendes na Record é cortada por blackface

A produção do Programa Hora do Faro, da Record, precisou correr para editar um quadro que seria exibido no último domingo, 14, e retirar a participação da cantora Simone Mendes do ar. O motivo: a repercussão negativa após a baiana aparecer caracterizada como uma pessoa negra, conhecido como blackface.



Simone participaria do quadro “Funcionário Famoso” e depois cantaria no palco. A ideia de caracterização foi proposta pela própria produção do programa.



Nas vésperas do programa, na quinta-feira, 11, quando os comerciais começaram a ser exibidos na emissora, Simone e Rodrigo Faro viraram alvos de muitas críticas nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o NaTelinha, por conta da repercussão negativa, a equipe da artista pediu que o quadro gravado na semana anterior não fosse exibido.

Na gravação, Simone Mendes se caracterizou como uma mulher de pele negra, com cabelos curtos e cacheados. Ela fingia ser uma organizadora de evento de enfermagem para fazer uma surpresa a três fãs, que sonhavam conhecer a cantora.



No lugar da atração foi exibida uma reprise que, segundo a Kantar Ibope Media, derrubou a audiência da atração.

Sobre o assunto Anitta fala sobre briga com Pabllo Vittar: 'Entrei na onda dos outros'

Camilla de Lucas detona Sonia Abrão após falas sobre seu casamento

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui