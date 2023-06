Camila Loures deverá pagar R$ 25 mil de indenização para motorista

Na época, Camila Loures narrou a situação aos prantos e expôs o perfil do motorista que a teria expulsado, mas internautas defenderam a atitude do condutor

A youtuber Camila Loures foi condenada a pagar uma indenização de R$ 25 mil para o motorista de aplicativo Marcos Ki Suk. A decisão foi confirmada ainda em abril, mas somente nesta quinta-feira, 1º, que o resultado do processo foi divulgado. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Segundo a coluna, o juiz José Carlos de França Carvalho Neto, da 7ª Vara Cível de São Paulo, declarou que a influencer e youtuber deverá pagar a indenização por danos morais após a exposição, sem consentimento, da imagem de Marcos.

Nos autos do processo, o juiz alega que o vídeo publicado por Camila nas redes sociais levou a exposição do motorista para os seus mais de 18 milhões de seguidores no Instagram.

A youtuber entrou com recurso solicitando a revisão da sentença que, caso seja aceita, irá levar a redução do valor da indenização ao motorista. Camila Loures afirma que não gritou ou xingou o motorista e que apenas fez um pedido, exercendo a sua “liberdade de expressão”.

Camila Loures x motorista da Uber; relembre o caso

Em maio de 2022, a youtuber Camila Loures solicitou uma viagem pelo aplicativo Uber na cidade de São Paulo. Durante a corrida, a influencer solicitou que o motorista fechasse as janelas do carro com o argumento de que estava fazendo muito frio.

O motorista Marcos Ki Suk acatou o pedido, mas deixou a janela do seu lado semi-aberta, afirmando que estava seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19 da época. Segundo ele, Camila começou a gritar dentro do carro o que o fez parar o automóvel, encerrar a corrida e pedir para que ela chamasse um outro motorista.

Após o ocorrido, Camila publicou vídeos no seu Instagram contando a situação e compartilhando as informações de Marcos Ki Suk para seus seguidores. Marcos então processou a influencer por danos morais pela exposição sem consentimento de sua imagem.



