Roberto Justus chama Bolsonaro de "covarde" e diz que ele devolveu Brasil para Lula

Apoiador do antigo governo, o empresário Roberto Justus criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao dizer que foi o próprio Bolsonaro o principal responsável por sua derrota. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 27, Justus chegou a dizer que o ex-presidente foi covarde por conta de suas atitudes após as eleições de 2022.

Segundo Justus, Bolsonaro "fez tudo errado" após perder a disputa eleitoral. "Saiu do país, não entregou a faixa, foi covarde, não falou com ninguém, ficou em um silêncio constrangedor e, quando falou, foi uma decepção. Eu não quero mais um presidente que faz esse tipo de atitude”, disse o empresário.

Roberto ainda disse que Bolsonaro escuta “pessoas erradas”. "Tem gente errada influenciando ele, 'Carluxos' da vida, que são belicosos, que querem bater em todo mundo. O eleitorado mulher não quer gente machista, andando de moto", afirmou Justus, em referência a Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), terceiro filho do ex-presidente.

Conhecido pelo apoio a Bolsonaro durante seu mandato, Justus chegou a defender votos para o ex-presidente no segundo turno das eleições do ano passado. Agora, avaliou que o retorno de Lula como chefe de estado se deve pelas "bobagens" que o ex-chefe do Executivo fez e disse durante sua estadia no Planalto, enfatizando a ausência de uma administração mais eficiente.

Logo no início de seu comentário sobre o governo anterior, o empresário disse que "quem devolveu o Brasil para o Lula e para o PT foi o Bolsonaro, com as bobagens que ele fez e disse e que não precisava”.

“A eleição estava ganha, eu tive a oportunidade de falar isso para ele: se não tivesse batido tanto... tá bom, bateu no início, precisava quebrar a espinha dorsal de um problema endêmico de corrupção. Agora, chega de bater nas pessoas, na mídia, a mídia tem que estar do seu lado, você tem que botar anúncio na Rede Globo", criticou Justus.

