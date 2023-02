Luciana Gimenez é liberada para andar após acidente: "desaprendi"

Após pouco mais de 1 mês do acidente no qual quebrou os ossos da perna, Luciana Gimenez recebeu liberação médica para voltar a andar. A apresentadora foi surpreendida nesta quarta-feira, 14, pela equipe que a acompanha ao receber alta e dispensa para colocar os pés no chão.

“Ninguém lembra como aprendeu a andar. Só que eu desaprendi. Faz cinco semanas que eu não conseguia colocar o pé no chão. Dar o primeiro passo dá muito medo! Tem um corpo estranho na minha perna. Olha, tem sido um aprendizado!", revelou a apresentadora em seu perfil no Instagram.

Sem colocar os pés no chão por cerca de seis semanas, Luciana Gimenez divulgou um vídeo de quando recebeu alta médica do hospital e licença para andar sem o auxílio de muletas.

Luciana Gimenez: relembre o acidente da apresentadora

No dia 7 de janeiro, a apresentadora Luciana Gimenez se acidentou enquanto esquiava com os filhos O incidente ocorreu na cidade de Aspen, nos Estados Unidos, região onde a empresária estava passando as férias com a família.

Na ocasião, Luciana fraturou a perna e precisou fazer uma cirurgia de emergência. Gimenez sofreu quatro fraturas: duas na fíbula e duas na tíbia, entre o joelho e o tornozelo, e precisou colocar pinos para estabilizar a tíbia.

A apresentadora teve alta no dia 12 de janeiro, mas ficou seis semanas sem andar para prosseguimento com o tratamento. Na época, a assessoria informou que, depois desse período, ela iria contar com o apoio de muletas e cadeiras de rodas, além de fazer uso de medicamentos para reduzir as dores.

Luciana Gimenez divulgou o raio-x da perna fraturada após acidente grave (Foto: Reprodução/Instagram)





