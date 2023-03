Gêmeas fazem mesversário com tema Scheila Carvalho e Carla Perez

As pequenas Manu e Malu nem nasceram direito e já são famosas nas redes sociais. A mãe das meninas, Júlia Costa Farath, resolveu fantasiar as duas de Scheila Carvalho e Carla Perez para comemorar o "mesversário" das gêmeas.

Com o look da época do É o Tchan, ainda nos anos 1990, a foto viralizou nas redes sociais e chegou até as dançarinas do grupo baiano, que ficaram surpresas com a homenagem, que contou até com peruca e roupas parecidas com as originais.

O "mesversário" de quatro meses ainda contou com um bolo temático, onde exibe as duas famosas fazendo a mesma pose da foto icônica que serviu de inspiração para a mãe das gêmeas.

"Desculpa @sheilamello @carlaperez @scheilacarvalhooficial mas essas são as mais gatas do É o Tchan! ???????????????? 4 meses das geminhas mais amadas do mundooooo ????" escreveu Júlia Farath.

Quando Manu e Malu completaram 3 meses, o tema foi Maiara e Maraísa (Foto: Reprodução Redes Sociais)



A publicação foi repostada pela loira e morena do Tchan. Carla Perez comentou: "Lindas e fofas demais". Já Scheila Carvalho se derreteu com as dançarinas mirins. "Genteeeee paraaaa".

