Nicole Bahls recusa OnlyFans: ‘Prefiro vender latinha na praia’

Nicole Bahls é a mais nova solteira no mundo das celebridades. Nesta quarta-feira, 22, a apresentadora anunciou o término do seu relacionamento com o empresário Marcelo Viana, com quem namorou durante um ano e meio.

A modelo compartilhou a notícia no Story do seu Instagram: “Hoje meu dia não está muito animado, o dia está um pouco triste. Terminei meu relacionamento, estou bem triste, mas logo, logo vou ficar bem. Todo término sempre é muito difícil. Desejo que o Marcelo seja muito feliz, ele é uma pessoa muito especial. E está tudo bem!".

Na terça-feira, 21, um dia antes de comunicar a separação, Nicole Bahls participou do programa “Pod Delas”, comandado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, e declarou estar “feliz e apaixonada” por Marcelo.

Nicole Bahls: OnlyFans e Playboy

No mesmo programa de podcast, Nicole Bahls relembrou momentos de sua carreira como modelo e ex-Panicat e disse que não abriria uma conta no OnlyFans. Atualmente, algumas celebridades estão criando contas na plataforma de conteúdo adulto.

“Não chego nem perto [do OnlyFans]. Deus me livre! Prefiro vender latinha na praia. Não tenho mais nem corpo, nem idade para isso. Não estou a fim, não. É um dinheiro que não vale a pena. (...) Nada contra, mas com maturidade, eu não recomendaria... Se o pessoal tiver como trabalhar e ganhar dinheiro com outras coisas é melhor.", explicou.

Nicole, que já foi capa da Revista Playboy em 2010, recordou do momento e disse ter se arrependido: “Me perdi um pouco quando aceitei fazer Playboy, acho que todo mundo se arrepende um pouco.”.

Na época, a modelo tinha 20 e poucos anos de idade e já integrava o elenco do programa Pânico, da RedeTV!, sendo uma das “Panicats”. “A Playboy naquela época era status pra gente como sex-symbol, pensei que era só mais um pouquinho, pois já trabalhava só de biquíni. Três dias antes, fiquei muito nervosa, me perguntando o que estava fazendo ali.”, relembrou.



