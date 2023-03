Sabrina Sato e Duda Nagle anunciam separação após sete anos juntos

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagle não estão mais juntos. O término do casamento das celebridades foi anunciado por Sabrina, em publicação feita no seu perfil do Instagram na tarde desta terça-feira, 21.

“Eu gostaria que durasse para sempre, mas o ‘para sempre’ é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver”, escreveu a apresentadora, iniciando o comunicado no qual relembra dos anos que viveram juntos.

Sabrina e Duda se conheceram em 2016 e são pais de Zoe, de quatro anos de idade. Na publicação, ela declara que, apesar de divorciados, o ex-casal seguirá “parceiro e amigo” para educar a filha “da melhor forma”.

“Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. (...) Este é um comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha.”, explicou.

Duda Nagle também compartilhou um comunicado em sua rede social. Na postagem no Instagram, o ator revelou que o motivo da separação é por divergências entre o casal: “Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e paz. Seguimos juntos na criação de Zoe e na amizade.”.



