Xuxa rebate críticas por "mimar demais" cachorra

A apresentadora Xuxa Meneghel rebateu críticas que recebeu que afirmavam que ela mima demais a cachorrinha Doralice, animal de estimação da loira.

As críticas começaram depois que Xuxa, 59 anos, mostrou um quartinho com closet cheio de roupas para Doralice, que é uma yorkshire.

"Para as pessoas que me perguntam 'por que dar tudo para um cachorro, tendo tanta criança precisando no mundo?'. Vamos lá: eu gastei por 29 anos R$1,8 milhão anualmente para manter 350 crianças, e, mesmo assim, ouço isso até hoje", respondeu Xuxa.

Ela continuou: "Vou tentar explicar para vocês. Eu mimei minha filha e todos os meus filhos de pelo, e não vou admitir pessoas que nunca fizeram nada por ninguém na vida falarem que eu gasto muito com os meus bichos. Hoje, minha filha de pelo Dana fez um exame que custou mais de R$5 mil (está com câncer). Por vocês, que fizeram esses comentários idiotas, eu deveria deixar minha cachorra morrer em vez de gastar com ela".

A apresentadora sugeriu ainda que quem está criticando use essa energia para ajudar quem precisa. "Faremos o seguinte: todos que pensam assim, peguem uma criança e deem comida, escola, assistência familiar por 29 anos, e depois disso venham falar do meu amor pelos meus filhos de pelos. E, sim, ela (Doralice) dorme comigo e tem tudo que eu posso dar para ela, principalmente amor", encerrou.