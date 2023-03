Roupas rasgam e cenário cai de propósito durante desfile em Milão

A marca AVAVAV chamou atenção ao apresentar a coleção outono/inverno 2023 na Semana de Moda de Milão. Enquanto os modelos desfilavam na passarela, as roupas propositalmente rasgavam, quebravam e ganhavam novas formas a medida que os tecidos se soltavam das peças.

Nem o cenário saiu ileso. No final do desfile, quando a diretora criativa da marca, Beate Karlsson, apareceu na passarela, uma parede que ficava ao fundo despencou, mostrando a equipe nos bastidores.

Em comunicado à imprensa, Karlsson explicou o conceito do desfile, intitulado “Fake it till you break it”."Tenho me perguntado por que o luxo é tão sério? É porque nos esforçamos para ser perfeitos? A má qualidade ainda pode ser luxuosa? A última coleção foi sobre manter uma falsa projeção de riqueza e o fracasso pessoal quando essa ilusão desmorona. Ainda estou nesse assunto, há algo muito interessante sobre a vergonha e o que acontece quando estamos vulneráveis. Então, me perguntei: qual é a coisa mais embaraçosa que pode acontecer a uma casa de moda e pensei que poderia ser que as roupas estivessem rasgadas", comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O desfile não é o primeiro da marca a viralizar. Na fashion week milanesa passada, a AVAVAV apresentou a coleção de primavera/verão 2023 com modelos caindo enquanto desfilavam. A ação tinha como objetivo questionar a "superficialidade da moda".

Sobre o assunto Mart'nália fala de relacionamentos e assume crush em Malu Mader

Crianças de Uganda viralizam dançando hits do Carnaval brasileiro

Selena Gomez bate recorde e é a mulher mais seguida do Instagram

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.



Tags