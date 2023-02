Crianças de Uganda viralizam dançando hits do Carnaval brasileiro

Um grupo de crianças de Uganda, África Oriental, tomou contas das redes sociais dos brasileiros nos últimos dias ao dançarem músicas consideradas "hits de Carnaval", como "Zona de Perigo" e "Cria da Ivete". No Instagram, Ivete Sangalo elogiou a performance dos pequenos dançarinos.

A primeira vez que o grupo viralizou no Brasil foi ao som de "Zona de Perigo", de Léo Santana, música mais tocada durante os dias de Carnaval em 2023. O cantor compartilhou o vídeo das crianças com seus seguidores e as elogiou.

"Eu me emociono todas as vezes que vejo essa criançada dançando qualquer música, mas dessa vez eu CHOREI literalmente assistindo esse vídeo. É lindo de ver e muito contagiante a alegria de cada um deles.. vocês concordam?", disse Léo Santana.

@leosantana se emociona com vídeo de crianças dançando 'Zona de Perigo' na Uganda; assista pic.twitter.com/iqQiNtmR8M — Aratu On (@aratuonline) February 22, 2023

Ivete Sangalo também divulgou o grupo das crianças quando, mais recentemente, eles usaram seu gingado para dançar a música "Cria da Ivete", também considerada sucesso de Carnaval. "África é Groove (emojis de coração). Avisa que o mundo tá dançando! #criadaivete", escreveu.

VEJA: Crianças da Uganda dançando ao som de “Cria da Ivete”



pic.twitter.com/s5LdC8f4zf — CHOQUEI (@choquei) February 26, 2023

