Mart'nália fala de relacionamentos e assume crush em Malu Mader

A cantora Mart'nália, em participação ao podcast "A Playlist da Minha Vida", revelou uma paixão antiga que sente pela atriz Malu Mader, atriz da TV Globo.

Entre conversas sobre sua trajetória e infância no mesmo teto com 15 primos, a artista, filha de Martinho da Vila, disse à apresentadora Fernanda Torres sobre ter tido um relacionamento amoroso com uma chacrete (assistente de palco de Chacrinha) no passado.

No podcast, a seguinte conversa aconteceu: "Como tema de amor, você escolheu 'Oceano', de Djavan", falou Fernanda Torres. "Sim, essa música foi barba, cabelo e bigode. Esse solo do Paco de Lúcia (violonista espanhol)... E quando fui ver era tema da Malu Mader na novela ("Top model"). Ela com aquelas sobrancelhas... Malu com Djavan...", disse Mart'nália entre suspiros.

Questionada sobre o relacionamento com uma chacrete, que ela mesma confessou ter dito, Mart'nália desconversou e não declarou o nome da ex-dançarina.

"Mas qual delas?", perguntou Fernanda Torres sobre a chacrete que Mart'nália namorou. "Vai que ela ainda está viva...", respondeu ela, sem citar um nome. "Ela tinha algum tema? Você namorou a Índia Potira, Mart'nália?", insistiu a apresentadora. "Ela tinha tema, mas não era essa não", desconversou a cantora.

Na mesma entrevista, a cantora falou sobre sua sexualidade. Assumidamente lésbica, Mart'nália conta que nunca teve problemas em relação a isso com sua família.

"Eu usava a roupa dos meus primos. Ninguém me perturbava, nunca teve perturbação. Todo mundo lá em casa tinha sua individualidade. Eu jogava bola, era moleca e nunca ousaram me dar uma boneca de presente", contou.

Relembre: Malu Mader na novela Top Model

