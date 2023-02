Ludmilla promete comprar novos itens para fã roubada em seu Bloco

Ludmilla respondeu publicação sobre fã emocionada que foi assaltada em seu Bloco prometendo ajuda-la com as perdas

Um vídeo viralizou nas redes sociais nesta terça-feira, 21, mostrando uma fã de Ludmilla que acabara de ser assaltada no Bloco de Carnaval da artista pop comemorando que foi vista por sua ídola durante o show. No registro, a jovem está dentro de um trem superanimada narrando a sua experiência com a cantora.

No vídeo, a fã, que se chama Lìsia, aparenta não estar incomodada com o assalto que sofreu. Ela é questionada por um passageiro sobre estar preocupada e responde: "Que nada, amanhã compra outro. Vou esperar comprar".

A publicação chamou a atenção de Ludmilla, que demonstrou atenção com o caso: "O que levaram dela? Alguém sabe? Quero comprar tudo de volta pra ela", respondeu a artista.

A interação da cantora foi recebida com muita alegria por Lísia e pelo amigo que estava com ela no trem. Eles responderam a Ludmilla se identificando: "Jefferson e a Lísia Aqui. Ela está nervosa aqui de tanta emoção por ter sido comentada por você, Lud!!!"



No Instagram, Lísia brincou com seus seguidores: "Gente, ser famosa é muito complicado. Minha mãe ia cuidar da minha filha para eu curtir Carnaval, mas já está me cobrando cachê".

Usando um celular emprestado de um amigo, ela se despede da interação nos storys explicando que esqueceu de dar carga e ele: "Eu esqueci de colocar para carregar porque faz pouco tempo que eu virei famosa e ainda estou me acostumando".

Nesta quinta-feira, 22, Lísia reapareceu nas redes sociais compartilhando sua foto divulgada no perfil Choquei e comemorando seu aniversário de 30 anos na "nova fase" da vida: "Tô famosa, Brasil".

