Cão dorme no palco durante show de Marina Sena, veja vídeo

Na madrugada desta segunda-feira, 20, uma cena de fofura aconteceu em meio a toda folia e energia do Carnaval 2023. Durante o show da cantora Marina Sena, em Recife, um cãozinho foi filmado dormindo ao lado da artista que cantava a música “Por Supuesto”.

"Simplesmente um cachorro dormindo tranquilo no canto do palco da Marina Sena", destacou um internauta. Pense num soninho, viu? O animal conseguiu roubar a atenção durante a apresentação da cantora. O vídeo repercutiu na internet.

Marina Sena se apresentou no Polo Arsenal, no Bairro do Recife, que também recebeu atrações como Academia da Berlinda e Família Salustiano. Nesta segunda, a cantora faz show na Várzea, Zona Oeste do Recife, às 22h40min.

