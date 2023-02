Léo Santana perde 11 kg durante maratona de Carnaval

O Carnaval acabou oficialmente naa terça-feira, 21, mas há aqueles que ainda estão com pique para curtir a quarta-feira de cinzas, a exemplo do público baiano que tem o circuito Barra-Ondina com o tradicional arrastão. O cantor Leo Santana fará sua última apresentação deste ano no circuito Dodô.

Mas, antes de subir no trio, o artista compartilhou com os seguidores que perdeu 11 kg desde o início da primeira apresentação, que ocorreu no dia 14 de fevereiro, com o Pipoco do Gigante. No dia seguinte, o artista foi para um evento privado e já mostrou que estava com pique para aguentar a rotina.

Já no dia 16 de fevereiro, ele fez duas apresentações, a primeira com o Arrastão do Gigante, com a pipoca que os fãs elogiaram bastante, além de um show em um camarote também na Barra-Ondina.

A partir disso, cada noite de apresentação no trio elétrico, também vinha acompanhado de um show em algum camarote, fazendo jornada dupla a cada madrugada. Leo Santana ainda rodou pelo Brasil, passando por Belo Horizonte, Santa Rita do Sapucaí, ambos em Minas Gerais. O artista também tocou em São Paulo e no Rio de Janeiro.

No último dia de Carnaval, ele mostrou que teve saúde para aguentar uma jornada tripla: pipoca no circuito Campo Grande, pipoca na Barra-Ondina e, para fechar a madrugada, ainda tocou em um camarote.

Com essa rotina gigante de apresentações, a alimentação e o sono desregulado resultaram em 11 kg a menos, que ficou visível na aparência do artista. Muitos comentaram que Leo estava mais magro e o cantor publicou uma foto da balança para mostrar o resultado final da correria.

