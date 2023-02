Ludmilla é capa da Forbes BR em edição sobre mulheres de sucesso

- Ludmilla (cantora e compositora)

- Eliana (apresentadora e empresária)

- Elisabetta Zenatti (vice-presidente de conteúdo da Netflix no Brasil)

- Fernanda Ribeiro (cofundadora e CCO da Conta Black)

- Gabriela Comazzetto (head de soluções globais para negócios do TikTok na América Latina)

- Manu Buffara (chef de cozinha e proprietária do restaurante Manu)

- Maru Escobedo (CEO BMW Group no Brasil)

- Monalisa Gomes (country manager da Schauer Agrotronic para as Américas, Espanha e Portugal)

- Renata França (empresária proprietária do spa que leva seu nome)

- Tatiana Monteiro de Barros, fundadora do UniãoBR