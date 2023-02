Conheça o milionário que ficou encantado por Marina Ruy Barbosa

Desde que ficou solteira, em 2022, a atriz Marina Ruy Barbosa tem sido cortejada por alguns nomes conhecidos. Na última sexta, 17, ela foi chamada para ser anfitriã de um jantar no hotel Fasano, no Rio. A informação é do UOL.

O empresário Mark Scheinberg foi quem promoveu o jantar. De acordo com o portal, os presentes notaram o claro interesse do gringo sobre a ruiva.

Mark é um investidor israelense-canadense que atua sobre setores de hotelaria de luxo e mercado imobiliário. Ele também é cofundador da empresa de apostas on-line PokerStars, que teria sido vendida por 4,9 bilhões de dólares em 2014.

O empresário chegou até a postar uma foto ao lado da atriz em sua conta no Instagram, e foi repostado por ela.

Marina terminou seu último relacionamento em dezembro. Ela namorava o deputado Guilherme Mussi. Antes, foi casada com Alexandre Negrão.