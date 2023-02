Conheça Xurrasco 021, TikToker 'homenageado' no Big Terapia

Tiktoker Xurrasco 021 conquistou as redes sociais com dancinha e apareceu em porta-retrato do apresentador Paulo Vieira do BBB 23

Nesta quarta-feira, 15, um porta-retrato no "Big Terapia", quadro do Big Brother Brasil, chamou a atenção dos telespectadores do BBB 23. Na mesa de Paulo Vieira, a foto de "Xurrasco 021" repercutiu nas redes sociais; saiba quem é o jovem tiktoker.

Com mais de 2 milhões de seguidores no Tiktok e vídeos que ultrapassam 13 milhões de visualizações individualmente, Xurrasco 021, como é conhecido, foi "homenageado" no BBB 23. O jovem, de 17 anos, ficou famoso na plataforma por suas dancinhas divertidas.

sempre q esse vídeo do xurrasco aparece pra mim eu tenho q assistirpic.twitter.com/2OyVjwk7cz Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 16, 2023

Quem é Xurrasco 021?

Também chamado de "Xurras", o adolescente é morador de Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro e tem famosos como L7nnon, Cleo e Chay Suede entre seus seguidores.

O primeiro vídeo de Xurrasco a tomar grande repercussão nas redes sociais foi de uma coreografia criada por ele da música "Lovezinho", de Kevinho, Tainá Costa e MK no Beat.

Para além de vídeos solo, Xurras também grava conteúdo de dancinhas ao lado de alguns amigos, chamada de "Tropa do Xurrasco". Sua mãe também está entre os participantes.

BBB 23: repercussão da participação de Xurrasco 021 no Big Terapia

GRAVE: Xurras apareceu na globo! pic.twitter.com/QHJ8XDLcI9 — portal xurrasco brasil (@portalxurras) February 16, 2023

o quadro do xurrasco 021 aí tô MORRENDOO KKKKKKKKKK#bbb233 pic.twitter.com/FgyvQaEAfb — vittor #BBB23 (@vittor) February 16, 2023

Sobre o assunto BBB 23: saída de Paula teria sido por comentário sobre Juliette

Quem saiu do BBB 23: Paula é a 4ª eliminada do reality

BBB 23: Key, declarada sapiosexual, afirma "Nunca li um livro"

BBB 23: jogo da discórdia tem lágrimas, brigas e confissões

BBB 23: Nicácio diz que foi paquerado por Anitta antes do reality



Tags