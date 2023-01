Luana Piovani diz que está sendo processada por Pedro Scooby

Luana Piovani, de 46 anos, mais uma vez publicou em suas redes sociais uma atualização de sua relação com o ex-marido Pedro Scooby e os filhos. Na manhã desta quinta-feira, 26, a atriz disse estar sendo processada em Portugal por Pedro Scooby por ela ter reclamado por falta de pensão.

Em um vídeo de 12 minutos, Piovani falou sobre o caso: "Eu tenho uma vida pública já há 30 anos. E, por tudo que eu construí, apesar das pessoas cegas por opção dizerem que eu quero aparecer ou lacrar, uma coisa que está tatuada na minha carreira é que eu não minto. Eu não sou leviana".

“Cheguei aqui no começo da semana, e tinha um processo. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência na semana que vem. Ele está querendo me calar”, disse a atriz sobre o processo que se iniciou após ela afirmar que o surfista não havia pagado o valor acordado da pensão dos filhos.

Piovani continuou, em sequência: “E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, só que funciona, por isso que eu faço”.

Scooby escolheu processar Luana em "país machista"

Luana conta no vídeo que Scooby teria escolhido a processar em Portugal, país onde mora com os filhos, porque o ex-marido sairia com vantagem.

"Nessa semana mesmo, postei um caso de agressão onde a juíza deu o veredito que o agressor teria que levar a agredida para jantar (...). Só pra vocês entenderem porque ele abriu esse processo aqui, é mais fácil, o feminismo não existe, os direito das mulheres aqui são quase irrisórios. Se, por acaso, eu parar de falar, vocês já sabem o porquê: mais um macho alfa dentro do patriarcado conseguiu calar uma mãe que expõe as faltas", destacou.

Exposição de fotos íntimas

A mãe de Dom e de Liz ainda expôs que o ex-marido teria fotos suas nuas a serem usadas no processo. "Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu fiquei olhando o processo, tem várias gravações de áudios meus com o Dom, cavucou mesmo, fez o negócio todo pensado.

“Tem fotos minhas nua no meio do processo. Fiquei intrigada, não tava entendendo o que as minhas fotos, nua, tem a ver com o fato de ele querer que eu me cale”, continuou.

Guarda dos filhos

A atriz afirmou ainda que Scooby teria a intenção de tomar a guarda das crianças, pois sua advogada teria a orientação de intenções futuras do sufistas após o primeiro processo.

"Uma vez que ele me desqualifica como mulher e como mãe, ele conseguiria tirar a guarda. Fiquei chocada, que ardiloso, que cruel (...) E aí entendi que preciso matar o Pedro dentro de mim", disse.



