Pequena Lo assume relacionamento com estudante: ‘Estou apaixonada’

A influenciadora digital conhecida como Pequela Lo aproveitou a comemoração de seu aniversário de 27 anos para assumir namoro com o estudante Christopher Pontes

Influenciadora com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, Pequena Lo comemorou ontem seu aniversário de 27 anos e aproveitou a festa para anunciar seu relacionamento com o estudante Cristopher Pontes, seu primeiro namorado.

Lorrane Karoline Batista Silva, conhecida como Pequena Lo, conheceu Cristopher Pontes no Rock in Rio e estão juntos há aproximadamente 5 meses. O rapaz tem 26 anos, é produtor de eventos e estuda Medicina Veterinária.

“Acabei conhecendo no Rock in Rio. Não divulguei [o relacionamento]. Acaba sendo algo pessoal e também para nos poupar, às vezes, porque internet a gente sabe como é. Mas hoje, na minha festa, ele tá aqui. Aí explodiu essa bomba”, brincou a influenciadora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao Gshow, Pequena Lo confirma que está apaixonada. “Estou muito feliz, é meu primeiro namoro. Ele é uma pessoa incrível. Estou apaixonada. Meus amigos dizem: 'Até que enfim'. Agora estou apaixonada, estou quietinha”, disse.

Sobre o assunto Rafa Kalimann e José Loreto terminam namoro

Filho de Antonio Fagundes, Bruno Fagundes assume namoro com ator

K-pop: V, do BTS, explica rumor de namoro com integrante do Blackpink

Kanye West e brasileira Juliana Nalú terminam o namoro

"Estou apaixonada", afirma modelo Juliana Nalú sobre namoro com Kanye West

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags