Luana Piovani recebe apoio de famosas, após processo de Scooby

A atriz Luana Piovani está recebendo apoio de famosos depois ter compartilhado nesta quinta-feira, 26, que está sendo processada pelo ex-marido, o surfista Pedro Scooby, após ter reclamado da falta de pensão.

A atriz e cantora Cleo definiu o ocorrido como "absurdo" e ofereceu ajuda. "Primeiro: absurdo. Segundo: vamos fazer o seguinte, então, você fala para mim e pras outras amigas e nós falamos. Todas nós não vão calar", comentou.

Já a atriz Carolinie Figueiredo dividiu que já passou por situações similares. "Sua voz é tão importante! Você fala pela minha mãe, por tantas caladas... A parte que fala como te desqualificar como mãe! Passo por isso desde meus 21 anos! Imagino que deva ser duro sustentar toda força que está aqui mobilizando", defendeu.

Outras artistas, como Giselle Itié e Taty Goulart, também verbalizaram suas defesas. "As mães são uma força da natureza. Ninguém nos cala! Ninguém nos cala!", afirmou Taty.

De acordo com Luana, o processo foi motivado pela exposição dos erros de Pedro Scooby enquanto pai de Dom, Liz e Bem, filhos do casal. A atriz conta que o surfista atrasou a pensão e pretende tomar a guarda das crianças. "Ele abriu esse processo aqui, é mais fácil. O feminismo não existe, os direitos das mulheres aqui são quase irrisórios. Se, por acaso, eu parar de falar, vocês já sabem o porquê: mais um macho alfa dentro do patriarcado conseguiu calar uma mãe que expõe as faltas", reforçou.

Em resposta, Scooby compartilhou um comunicado no Instagram. O documento fala que o processo ocorre para proteger os filhos da exposição. "A assessoria jurídica do atleta Pedro Scooby esclarece que o mesmo recorreu à Justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada, evitando a exposição internacional dos menores e pondo em risco o melhor interesse da criança e adolescente", diz o documento.

