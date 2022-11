Luana Piovani é ignorada por Pedro Scooby e manda recado: "Tá bravinho"

Após não ter suas ligações atendidas por Pedro Scooby, a atriz Luana Piovani usou seu perfil no Instagram para mandar um recado ao seu ex-marido nesta segunda-feira, 31. No vídeo, ela cobra que o surfista tenha responsabilidade com o filho Dom, que está com ele em Portugal.

No vídeo publicado no stories de seu perfil, a atriz aparece irritada por Pedro Scooby não ter atendido suas chamadas: “Vou deixar esse recado aqui porque você não quis me atender, você está bravinho porque esqueceu das suas responsabilidades”.

Não tendo acesso direto ao surfista, Piovani faz o apelo publicamente para que seu ex-marido não se esqueça de “algumas responsabilidades” com seu filho Dom: dar o remédio de anemia para ele e levá-lo para tomar vacina.

“Eu mesmo tendo trabalhado até agora (noite), estou preocupada com a tua responsabilidade”, reforça Luana Piovani sobre a preocupação em seu ex-marido cumprir as tarefas.

Em tom irônico, a atriz encerra o vídeo: “Obrigada e de nada, querido. Grata à direção".



Veja o vídeo compartilhado por um internauta:

a luana piovani dando comida de rabo no pedro scooby pelos stories porque ele não quer responder ela kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/KywFSaG7Tu — matheus (@whomath) October 31, 2022

Casamento Luana Piovani e Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani e o surfista Pedro Scooby foram casados em 2013 e estiveram juntos entre os anos de 2011 e 2019. O primeiro filho do casal, Dom, nasceu em 2012. Assim como o pai, ele possui destaque esportivo e participa de competições de skate.

O casamento dos dois foi marcado por muitas polêmicas e declarações que expunham a vida sexual do casal. Em 2015, Piovani e Scooby tiveram gêmeos: Bem e Liz.

Após pouco tempo, em 2016, a atriz e o surfista terminaram o casamento e, apenas quatro meses depois, reataram. Mantendo a instabilidade no relacionamento, eles encerraram a união três meses em seguida.

“Não vou pegar os 100 anos que me deram nessa vida e enterrar em um relacionamento falido”, comentou Luana Piovani sobre o término do casamento ao programa português “Júlia”.



