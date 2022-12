Marido de Gretchen tenta beijá-la no Catar e cantora o repreende

Enquanto gravava vídeos para o Instagram, Esdras de Souza tentou beijar Gretchen em público. O casal estava no aeroporto de Doha, no Catar, país sede da Copa do Mundo 2022. “Não! Está doido?”, avisou Gretchen ao marido, sabendo das restrições do local.

Gretchen se assusta com atitude do marido no Catar: "Está doido?"



Reprodução: Instagram/Esdras de Souza pic.twitter.com/DLUCvjYRf3 — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) November 29, 2022

A cantora está no Catar para cobertura da Copa do Mundo pelo portal de celebridades “Choquei”.

Beijos, abraços e outras demonstrações de afeto em público são proibidas no país por serem consideradas “ofensivas”. Na última semana, Gretchen viralizou após dançar "Conga la Conga", um de seus maiores sucessos, e ter vídeo divulgado nas redes sociais.



