A cantora e rainha do rebolado, Gretchen, lança novo single em parceria com a revelação nipônica Yohan. “Brilha Como Ouro” chega a todos aplicativos de música nesta quinta, 15, às 0h. Já o clipe animado chega ao Youtube às 13 horas.

Composta por Yohan e produzida por Sanvtto (que já trabalhou com Linn da Quebrada, Jup do Bairro, Cyberkills), a canção mistura o pop com o pagodão baiano, e toques direto do Oriente Médio. “É a verdadeira mistura do Brasil com o Egito”, brinca o artista. “A canção é inspirada no Carnaval nordestino e fala sobre amores de verão! A pergunta que fica é: Será que sobrevivem ao outono?”, completa Yohan.

Parceria

A faixa é o quarto lançamento do álbum “Arrasany 3.0”. “A Gretchen é uma verdadeira inspiração, como artista e como pessoa. Rainha do bumbum, do rebolado e dos memes na internet, eu a conheci sendo seu stylist em alguns projetos. Sempre muito simpática e querida, topou na hora entrar nesta aventura comigo. Não teria ninguém melhor para dividir essa canção, que para mim já é um hit”, afirma.

Gretchen também se mostra animada com o lançamento. "É sempre incrível fazer qualquer trabalho com o Yohan. Tudo que ele faz é gostoso de fazer. Alto astral e único", completa a rainha do rebolado.

Do Japão para o Brasil

Bisneto de japonês, Yohan morou no Japão por mais de 15 anos, onde foi de guia turístico a modelo. Seus dois primeiros álbuns - “#PopLife” e “Arrasany” - tiveram grandes sucessos levando o artista para grandes apresentações como a Parada LGBTQIA+ de São Paulo, onde cantou para mais de 100 mil pessoas.

