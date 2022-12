Gretchen "quebra protocolo" e dança 'Conga la Conga' no Catar

A artista está trabalhando como correspondente na Copa do Mundo do Catar

A cantora Gretchen, que foi ao Catar trabalhar como correspondente durante a Copa do Mundo, está chamando a atenção na internet por atitudes que vão contra leis de comportamento no país. Na última quinta-feira, 24, um vídeo da artista sambando ao som de “Conga la Conga” viralizou nas redes sociais.

Contratada pelo portal de celebridades “Choquei”, Gretchen está chamando atenção nas redes sociais por um vídeo que mostra a artista cantando e dançando sua música de sucesso “Conga la Conga” no Catar. No país, manifestações femininas que “chamem a atenção” são reprimidas culturalmente.



O portal que contratou Gretchen como correspondente publicou o vídeo da cantora e brincou: “A demissão vem tá?”. Confira o vídeo:



A DEMISSÃO VEM TÁ?

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/G9FzqTpKO6 — CHOQUEI (@choquei) November 24, 2022

Muitos fãs da cantora compartilharam o vídeo e mostraram-se surpresos com a situação. “A Gretchen simplesmente desafiando todas as leis do Catar”, comentou um internauta no Twitter. “Achei perspicazes demais em levar a gretchen pro Catar”, discursou outra usuária da rede social com foto da artista no perfil.



Meme Gretchen como “Correspondente da Choquei”



Antes de realmente ser contratada como correspondente, Gretchen já era alvo de memes que a relacionavam com o status de “correspondente da página 'Choquei'”, que usava fotos da cantora ao publicar notícias sobre diferentes assuntos.

Diante do sucesso do meme, o perfil, que acumula mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, enviou Gretchen ao Catar para criar conteúdos de entretenimento para os seguidores.



