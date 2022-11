Gretchen viaja ao Catar para realizar cobertura da Copa do Mundo

Gretchen já estrelou clipe da cantora norte-americana Katy Perry, participou de música com o cantor cubano Eri Ramo e até já viveu em terras lusitanas, onde casou com o português Carlos Marques. Agora a 'Rainha do bumbum" se prepara para mais uma aventura internacional. Maria Odete desembarcou no Catar para cobrir a Copa do Mundo.

Como muitos dos movimentos na vida da voz de "Conga la Conga", a experiência no maior evento futebolístico internacional começou como meme. A imagem dela vem sendo usada, em brincadeiras de internautas, como a "correspondente do portal Choquei", que é perfil na rede social que divulga notícias.

"Vocês acharam mesmo que a Choquei e a Correspondente dela não iria vir para o Catar e fazer uma cobertura de milhões pra vocês?!", postou o perfil nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a ex-participante de A Fazenda já está narrando seus perrengues no Catar: "A gente está aqui, tudo quanto é brasileiro, perdido. Ninguém sabe nada. A gente está procurando mercadão para comprar coisas. Está lotado de gente por aqui", contou Gretchen.



