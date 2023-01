Filho de Antonio Fagundes, Bruno Fagundes assume namoro com ator

No ar em “Cara de Coragem”, novela da faixa "das sete" da Rede Globo, o ator Bruno Fagundes assumiu o relacionamento com o parceiro de elenco Igor Fernandez. A suspeita do namoro entre os atores se deu após Igor publicar uma foto do casal em clima de romance, o que deixou os fãs querendo saber mais.

Em nota, a assessoria de Bruno confirmou o relacionamento do ator: “Bruno celebra esta nova fase de sua vida particular e afirma que está muito feliz neste momento da vida e da carreira”.

Filho do renomado ator Antonio Fagundes, Bruno, de 33 anos, esteve no elenco das novelas “Negócio da China” (2008), “Meu Pedacinho de Chão” (2014), além de fazer participações especiais nas séries da Netflix, “Sense8”, em 2017, e “3%” , em 2018. Mineiro de Cataguases, Igor Fernandez, 26, participou das produções globais “Sob Pressão”, de 2017, e "Bom Sucesso", de 2019.



