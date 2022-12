K-pop: V, do BTS, explica rumor de namoro com integrante do Blackpink

Taehyung, o V do BTS, foi alvo de rumores de namoro com Jennie, do BlackPink

Os relacionamentos das celebridades sul-coreanas recebem muita atenção e são rodeados de polêmicas. Mesmo discretos em suas vidas pessoais, os idols acabam se envolvendo em boatos e fofocas. Nos últimos meses, Taehyung, o V do BTS, foi alvo de rumores de namoro com Jennie, do grupo feminino BlackPink.

O namoro entre os dois nunca foi confirmado, mas supostas provas que os artistas estavam juntos viralizaram na internet e os fãs de ambos os grupos foram à loucura. No entanto, após um tempo, os Armys e Blinks, nomes dados aos fãs de BTS e Blackpink, respectivamente, descobriram que as imagens eram montagens.

V também se pronunciou em um dos últimos shows do BTS, revelando que o seu coração pertence a todas às Armys. O idol sul-coreano já foi envolvido em outro rumor de relacionamento no final de 2021, após ser visto em uma exposição de arte junto com uma mulher desconhecida. Porém a Hybe, empresa que agencia o grupo, negou o boato informando que eram apenas conhecidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto K-pop: Jungkook, do BTS, exibe tatuagens e fãs vão à loucura

K-pop: Super Junior virá ao Brasil em 2023; saiba mais sobre ingressos

K-pop: Mirae virá ao Brasil em março; grupo passará por Fortaleza

K-Pop: Grupo NCT 127 vem ao Brasil em 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui