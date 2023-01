Bárbara Borges e Iran Malfitano assumem relacionamento

Bárbara Borges, 43, e Iran Malfitano, 41, assumiram relacionamento nas redes sociais após um mês do fim do reality A Fazenda 14, onde estavam confinados. O casal, que se conhece há 20 anos, publicou fotos juntos e celebrou o namoro.

Ambos atores e parte do elenco da novela “Malhação”, de 2002, Bárbara e Iran assumiram o romance aos beijos na passagem de ano para 2023. O casal comemorou o momento na casa da atriz, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Campeã de A Fazenda em 2022, Bárbara negou durante participação no reality a possibilidade de ter um relacionamento com Iran, aliados no jogo e amigos na vida desde as gravações de “Malhação”.

Em 2020, a atriz encerrou o casamento de oito anos com Pedro Delfino, pai de seus filhos. Assim como Bárbara, Iran Malfitano tem um filho fruto de outro relacionamento.

