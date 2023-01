Influencer Mirella Santos perde conta com 13 milhões de seguidores

Com 13 milhões de seguidores, Mirella Santos perdeu sua conta no Instagram sem motivo aparente

A influenciadora digital Mirella Santos teve o seu perfil no Instagram derrubado nesta segunda-feira, 2. Com cerca de 13 milhões de seguidores, a conta foi derrubada sem motivo aparente. Mirella usou a conta secundária para desabafar com os fãs. Entretanto, esta também foi derrubada.

A cantora MC Loma ajudou a compartilhar a notícia, direcionando as pessoas à segunda conta da amiga. Ela, Mirella e Marielly estavam em um passeio de barco quando perceberam o ocorrido. MC Loma e as irmãs gêmeas Mirella e Marielly ficaram conhecidas em 2018, com o hit "Envolvimento", que obteve mais de 250 milhões de visualizações no YouTube. As irmãs, na época, eram chamadas de Gêmeas Lacração.

“Gente, estava eu aqui, bem plena, no passeio de barco. Aproveitando que agora estou famosa e o Instagram derrubou minha conta. Eu tinha 13 milhões! Tô tão triste, a ficha não caiu ainda”, compartilhou.

“Vou atualizando vocês por aqui, mas isso não vai estragar meu dia não”, completou.

Nas redes, os fãs de Mirella Santos deixaram comentários sobre o assunto, indignados com o acontecido. “Inveja será, sacanagem derrubar o insta dela… Ela é puro entretenimento… Vai conseguir recuperar”, comentou uma seguidora. “Certeza que é o mutirão secreto das blogueiras kkkk depois que descobri isso, entendi o porquê da galera que fica famosa sempre perder o insta”, disparou Duda Silva.

“O que vai ter de gente no hospital por ansiedade porque um perfil foi desativado”, debochou uma internauta. “Inveja, olho gordo. Coitada! Tanto perfil que vive quase mostrando as partes e não é derrubado enquanto quem trabalha com conteúdo de boas tem esse problema”, pontuou outro fã. Até o momento, a conta da influencer não voltou ao ar, e a direção do Instagram ainda não explicou o motivo do perfil ter sido desativado.



