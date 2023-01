Boca Rosa x Gabi Prado: entenda briga entre influenciadoras

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Gabi Prado foram protagonistas de uma discussão que tomou as redes sociais nos últimos dias de 2022 por causa de um vídeo em que as duas aparecem brigando em festa em Pernambuco. Nas redes sociais, os pronunciamentos das influenciadoras foram marcados por diferentes versões do caso, deboche e ameaças.

Após a confusão filmada e repercutida na sexta-feira, 30, a ex-BBB e a ex-De Férias com Ex contaram por meio do Instagram as suas versões do acontecimento. Gabi afirmou ter sido humilhada por Bianca, que negou as afirmações e disse que irá acionar a Justiça.

Segundo Gabi, não houve agressão física durante a briga e a causa da confusão teriam sido vídeos recentes que ela fez supostamente revelando possível caso entre Boca Rosa e o ex-namorado de Rafa Kalimann, Daniel Caon. A ex-De Férias com Ex negou ter iniciado a discussão: "Ela tava caindo de bêbada na fila do banheiro e eu estava atrás e fui ajudar".

"Quando ela viu que era eu, ela começou a dizer que me odiava, que eu era biscoiteira, pra me tirarem de perto dela. Que eu era ex-participante de reality, um lixo, uma m*rda, uma fracassada! Na hora não fiz nada, pedi perdão se ela se incomodou e tiraram ela", explicou.

Boca Rosa desmente acusações de Gabi Prado

No entanto, Bianca desmentiu acusações de Gabi Prado sobre a briga e afirmou que irá buscar a Justiça para o caso em seu Instagram. "Isso aqui é uma mentira, essa história que inventaram, que eu humilhei alguém que participou de reality. É mentira. E essa é uma acusação muito grande. Essa pessoa que inventou vai ter que responder agora no lugar devido, que é na justiça", declarou.

Ainda nesta versão, Boca Rosa afirmou que seu “santo não bate" com o de Gabi Prado e que “houve um estresse”, mas negou que estivesse “caindo de bêbada” na ocasião.

"Estava tendo uma das noites mais felizes da minha vida com minha amiga, que também participou de um reality. E eu também já participei de um reality. Essa história não faz sentido nenhum”, disse.

Em acordo com Gabi, Bianca afirmou que não houve agressões físicas e detalhou: "Eu estava na fila do banheiro conversando com a minha amiga e essa pessoa me puxou pelo braço. Eu olhei e falei para ela: 'Não encosta em mim'. Ela sabe porque eu não quero papo com ela".

Por fim, a influenciadora concluiu cessando a discussão: "Não vou continuar rendendo essa história aqui porque sei que é exatamente o que a pessoa quer. Vou é vender meu produto, porque eu sou uma mulher batalhadora. [...] Eu também vim de baixo, sei muito bem de onde eu vi. Não fico humilhando as pessoas assim. Esse histórico não é meu".



Veja repercussão nas redes sociais da discussão

Boca Rosa não precisa nem de reality show pra entregar ENTRETENIMENTO



BIANCA ANDRADE VOCÊ SEMPRE SERÁ FAMOSA !! pic.twitter.com/SbdZhfxCh5 — PEDRAO (@Itspedrito) January 1, 2023

depois da injustiça que cometi no bbb eu nunca mais fico contra a boca rosa pra mim ela sempre estará certa pic.twitter.com/4SFdRRqnHg — gley (@stopgley) December 31, 2022

Podcast Vida&Arte

