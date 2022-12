Carla Diaz revela planos para 2023: "Eu sempre quis casar"

2023 ainda nem começou, mas já promete ser de muita paixão e emoção. Carla Diaz declarou que casamento está em seus planos para um futuro próximo. A atriz, que ficou noiva do deputado federal de São Paulo Felipe Becari em novembro deste ano confessou o desejo de firmar a união em entrevista ao podcast Poddelas.

"Eu sempre quis casar. Nunca sonhei com um vestido, nunca sonhei com nada de decoração... Tenho amigas que desde a adolescência já idealizam alguma coisa do casamento, mas eu nunca idealizei nada", explicou Carla, que marcou presença no BBB 21, onde teve um breve relacionamento com Arthur Picoli.

Durante a conversa com Bruna Unzueta e Tata Estaniecki, hosts do podcast, Carla Diaz revelou alguns planos para 2023, como o lançamento de filmes, projetos especiais e a celebração dos 30 anos de carreira como atriz. "Casório um pouco mais para frente, porque eu acabei de ficar noiva!", destacou Carla, que planeja um ano novo com muitas surpresas para os seus fãs.



