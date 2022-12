Maraisa responde cantada de ator Sergio Marone: "Acho que não dou conta"

A cantora Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa recebeu uma cantada do ator Sergio Marone em interação pelo Twitter, o que levou os fãs a especularem uma suposta aproximação dos dois.

O flerte teve início com uma publicação de Maraisa, na qual a artista escreveu como legenda: "Aqui toda empacotada de presente, só não tem ninguém para desembrulhar". Na foto, ela aparece posando com um vestido dourado.

Sergio Marone compartilhou a foto respondendo: "Um pacote desse a gente rasga, não desembrulha, não". A cantora, por sua vez, ironizou: "Eu acho que não dou conta". Apesar da interação com segundas intenções, ela disse "não ter chances" com ele.

"Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?", comentou Maraisa em uma foto de Sergio. Depois de ter apagado o comentário, fãs repercutiram a declaração em uma transmissão ao vivo do ator.



"Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado, Maraisa. Nunca diga nunca", sugeriu Marona. Como não se conhecem, a cantora diz aguardar o momento com expectativas altas.

Um pacote desse a gente rasga, não desembrulha, não.. https://t.co/1OGIAC8IPE — Sergio Marone (@SergioMarone) December 28, 2022

"Esse será o momento da minha vida. Estou esperando esse encontro. A vida inteira fiquei esperando um galã daquele. Ele é um príncipe encantado. O Sérgio Marone até no jeito que conversa seduz a gente. Será que ele está me esperando mesmo? Quer me encontrar? É verdade da minha parte. Você acha que eu minto? Não sei se eu dou conta de um homão daquele. Acho que vou travar inteira com ele na minha frente. Ô, homem bonito", disse ela.

