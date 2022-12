Latino faz procedimentos para parecer mais novo; resultado assusta fãs

O cantor Larino, de 49 anos, surpreendeu os fãs neste sábado, 24, ao ser divulgado imagens de seu rosto após procedimento de rejuvenescimento que deixou sua aparência bem diferente.

Segundo o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles, foi utilizado preenchimento, toxina botulínica e fios com a técnica do Fox Eyes para abertura do olhar e elevação da sobrancelha. A médica responsável foi a dermatologista Caroline Pereira.

Segundo a profissional, a procura por procedimentos para homens vem aumentando bastante. O intuito desse procedimento é fazer o paciente parecer mais jovem sem alterar suas características naturais.

Assim como Latino, o cantor Fernando Zor e o ex-bbb Eliezer fizeram procedimentos estéticos recentemente e, por este motivo, ganharam repercussão na internet sobre as consequências desse método.

Segundo o colunista, o custo dos procedimentos de Latino podem chegar a até R$ 30 mil.

Repercussão na internet

No Twitter, a nova aparência de Latino foi comparada a diversos personagens de desenhos animados e de filmes emblemáticos. “Jason Momoa da Shopee ou o Aquaman do Rio Tietê?”, comentou internauta.

O cantor também foi bastante comparado com o “Diabo” do filme “Auto da Compadecida". “Mirou no Jason Mamoa e acertou no diabo do Auto da Compadecida”, brincou um fã.

Memes sobre aparência de Latino (Foto: Reprodução/Twitter)



Memes sobre aparência de Latino (Foto: Reprodução/Twitter)



Memes sobre aparência de Latino (Foto: Reprodução/Twitter)



